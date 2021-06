Florentino Pérez rompe su silencio sobre las salidas de Zidane y Sergio Ramos en El Transistor

“A Ramos le quiero como un hijo. Le traje en 2005. Yo nunca he estado en una rueda de prensa con un jugador. Tengo adoración por él. Ha sido una leyenda y con eso nos quedamos. Le ofrecimos un contrato, tenía un plazo y él no lo admitió . Esta es su casa y volverá seguro en otro puesto”, zanjó.

“Le conozco y ha sido un año duro. Luché para que se quedara. No he leído la carta de despedida y lo juro por mis nietos. El que escribió esa carta no era Zidane “, aseguró el presidente, que también ha querido “desearle lo mejor”. “Ha sido una leyenda para el Real Madrid y tiene el reconocimiento de todos nosotros”, añadió.

You May Also Like