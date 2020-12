Florentino Pérez medita despedir a Zidane antes de la ‘final’ contra el Borussia

El citado medio continúa asegurando que el entorno del presidente está muy descontento con Zidane y no entienden muchas decisiones de su entrenador, como las rotaciones que han influido en las recientes derrotas de los blancos. La única “ excusa ” en la que puede refugiarse el míster es la plaga de lesiones que lleva asolando en las últimas semanas su once tipo, con las ausencias de Ramos, Valverde, Hazard o Carvajal.

Eso sí, el presidente blanco no contará con la colaboración de Zidane, que aseguró tras el batacazo de los suyos que “ no piensa dimitir “, justificando las recientes derrotas de su Real Madrid a “una mala racha de resultados”. No obstante, la sombra de la Europa League que sobrevuela la capital de España puede ser letal para el francés, cuyo futuro está más en duda que nunca .

