Florentino Pérez convoca una reunión de crisis para encontrar entrenador… mientras la Juventus confirma a Allegri

A la Ciudad Deportiva también han acudido varios futbolistas a entrenarse y seguir con sus respectivas recuperaciones, casos de Sergio Ramos y Lucas Vázquez . El capitán, que no tiene nada claro su futuro, no se llegó a cruzar con Florentino, a quien tendrá que ver en breve para acabar de zanjar su renovación o su marcha.

La candidatura de Mauricio Pochettino ha ganado enteros en las últimas horas, pero Florentino no quiere entorpecer sus relaciones (ya complicadas por la Superliga) con el PSG y su presidente Nasser Al-Khelaifi , dado que el objetivo de Mbappé es prioritario . Aunque el técnico argentino está en el alero por no lograr ni la Ligue 1 ni la Champions, de momento tiene contrato con los parisinos.

