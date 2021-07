Florentino Pérez califica a Guti de “subnormal” y a Figo de “hijo de p…” en una nueva tanda de audios

El jugador siempre declaró abiertamente que su marcha de un equipo en el que había jugado más de 500 partidos no fue la soñada. Pese a todo regresó al Real Madrid en 2016, para hacerse cargo de equipos de las categorías inferiores . Una nueva etapa que duró sólo un par de años, cuando se dio cuenta de que no iba a ascender dentro de la pirámide de entrenadores de la casa blanca. Entonces se marchó al banquillo del Besiktas para la temporada 2018-19 y posteriormente ocupó el del UD Almería 2019-20.

Y es que el presidente del Real Madrid no vio con buenos ojos la renovación de Guti con el equipo en 2010, cuando el mandamás era Calderón. “La ilusión que ha creado [Calderón] con Guti… Confiar en Guti, tú que le conoces como yo. Dos partidos. Pensar que hay que confiar en Guti con todo lo que nos ha pedido Guti ”, comenta Florentino. Estaba claro que el jugador no era de su agrado y, cuando Pérez regresó a la presidencia del club en 2009, Guti tardó una temporada en salir del equipo. Y para colmo lo hizo por la puerta de atrás.

Las últimas víctimas de los audios de Florentino Pérez han sido Guti y Figo . El exfutbolista del Real Madrid no sale precisamente bien parado en la grabación que publica el viernes El Confidencial, en la que el presidente blanco no duda en ponerle etiquetas poco agradables.

