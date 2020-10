Flor Mizrachi introduce demanda en la Corte; Zulay Rodríguez reacciona

El abogado Molino Mendoza destaca en la demanda que “el período de incidencia que forma parte de las sesiones ordinarias de la AN, no está previsto para atacar la honra o dignidad de las personas, sino para facilitar la ejecución de las competencias atribuidas a la AN por la Constitución y las leyes correspondientes”.

La demanda se refiere a las expresiones de Rodríguez, el pasado 19 de octubre, cuando desde su curul, dijo lo siguiente: “ Señor Roberto Brenes, esposo de Mercedes Eleta. Yo lo escuché y encima leí su KnockOut que escribió la colombiana frustrada. Flor, ¿tú tienes una fijación conmigo? ¿Tú estás enamorada de mí? Porque solamente te la pasas ‘Zulay, Zulay, Zulay…” ¿Cuál es tu fijación? Que si estaba gorda, que si no estaba gorda, que si me quedaba el vestido. O sea, Flor, sal del closet “.

