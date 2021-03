Flintoso y la depresión: ‘llevo meses sin tomar pastillas’… retoma su carrera

Su familia fue un pilar muy importante en su recuperación. “Nunca me abandonó, principalmente mi hermano, quien conocía a un psiquiatra y me pudieron ayudar de la forma más efectiva y rápida”, destacó el artista de música urbana.

“Gracias a Dios bien, ya llevo meses sin tomar pastillas. Yo mismo me tuve que dar un ‘stop’ porque no quería ser adicto a esas pastillas, y he estado mejorando gracias a Dios”, dijo.

Según Flintoso, gracias a Dios ha tenido un 100% del aceptación del último tema que se titula “Preso”. “Y ahí estamos tratando de recuperar todo lo que perdí porque bueno el productor con el que estaba trabajando se fue con otra gente y a mí me tocó volver a reinventarme, y gracias a Dios me está yendo bien”, comentó.

