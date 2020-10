Flexibilizan el sistema de compras menores de los gobiernos locales

Mientras que Carlos Pérez Herrera, representante de San Francisco, por el Partido Revolucionario Democrático , manifestó que la ley abarca a todos los gobiernos locales y recordó que no hay que olvidar que la mayoría de las juntas comunales del interior no tienen acceso a Panamá Compra. “Para poder acceder a hacer las licitaciones o compras como se debe hacer, según la ley, mínimo necesitas a tres personas solo para este tema. Además del internet y computadora. Una gran mayoría de juntas comunales no tiene fondos suficientes para pagar el personal, adecuaciones y compras de computadoras y de software. Es la realidad”.

Las contrataciones hasta $3 mil se harán usando la caja menuda y la guía de la Contraloría . Las que superen $3 mil, pero no $10 mil, podrán hacerse con al menos 3 cotizaciones. Y las contrataciones que no excedan los $25 mil se deberán hacer atendiendo varios pasos básicos, entre ellos, la publicación en un tablero con las fechas y las especificaciones de la obra o el servicio.

