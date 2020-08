‘Flexibilización de medidas, una prueba de fuego’: exministro José Terán

Además, una vez el Consejo Técnico de Salud otorga idoneidad al médico, es para ejercer su profesión libremente en el territorio de Panamá. Aceptar o no una plaza de especialista es decisión soberana de la persona y de no aceptarla, se aplicaría la norma mencionada anteriormente.

A estas alturas me hubiese más gustado escuchar que este hospital pasaría a ser parte complementaria del Instituto Oncológico Nacional o del Hospital del Niño y no una unidad de cuidados intensivos de 100 camas.

Sin duda, el mayor desacierto fue la no implementación de una adecuada trazabilidad y aislamiento de los casos positivos y de sus contactos, medidas sugeridas desde el inicio de la pandemia. Siempre me quedará la duda de ¿cuál hubiese sido el comportamiento de la pandemia si en los meses de abril y mayo, en los que tuvimos un Rt por debajo de 1.0 y con menos de 200 casos por día, con una capacidad hospitalaria holgada, se hubiese implementado un proceso robusto de trazabilidad y aislamiento, además de pruebas masivas? También faltó un mensaje que creara conciencia en la ciudadanía para que comprendiera la necesidad de las medidas de prevención. Cuñas promocionales, con visión sesgada, de las acciones de gobierno ocuparon espacios en medios que eran necesarios para orientarnos sobre cómo nuestro comportamiento de hoy, influiría en los resultados a dos semanas posteriores.

