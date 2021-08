Flexibilización de medidas en varias regiones del país regirán a partir de este lunes

Para el distrito de Chepo se mantiene el toque de queda, de lunes a domingo, desde las 10:00 p.m. a 4:00 a.m., de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 797 del 9 de julio de 2021.

A partir de este lunes 30 de agosto, para las provincias de Panamá Oeste, Los Santos, Chiriquí, Coclé y Herrera, regirá un toque de queda, de lunes a domingo, desde las 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

