Fitur celebra su 40 aniversario con plusmarca de expositores

La edición Fitur 2020 tendrá como país socio a la República de Corea del Sur y contará con espacios B2B, como Fitur Match y Fitur Mice; el Observatorio FiturNext; la nueva sección especializada Fitur Talent , dedicada al talento y la capacitación profesional de las personas en las organizaciones de la industria turística, y otras secciones como Fiturtechy, Fitur Know How & Export, Fitur Gay, Fitur Health , Fitur Screen y Fitur Festivals.

You May Also Like