Fitín: ‘No conversión superficial sino profunda’

Adolfo Tuñon, mejor conocido como Fitín, está muy contento con lo que Dios ha hecho en su vida, pues su conversión no es superficial, todo lo contrario, es muy profunda, por lo que su vida y todo lo que la envuelve, lo ha puesto en las manos del Señor.

El bailarín reconoce que Dios lo perdonó muchísimo, y que llegó a sentirse que no era digno de su gloria y aunque reconoce que nunca se está preparado para caminar en Cristo, cada persona es responsable de sus decisiones, y como desde niño tuvo una formación cristiana, aceptar a Dios en su corazón no fue difícil, pues su familia siempre ha orado por él.

Así fue su conversión

Fitín ya ha comentado que él y su esposa estuvieron a punto de divorciarse, pero llegó un momento que ya no podía con su estado de ánimo, le pidió consejos a su madre y ella oró por él. El pasado 21 de marzo inició su transformación, cuando puso a Dios de primero en su vida. Se levantó esa mañana, leyó un versículo de la Biblia, y así mismo fueron los días siguientes.

“Dios empezó a curarme, a transformarme, no fue algo como quizás la gente dice que me pasó algo superfeo, mucha gente empezó a criticarme dizque me imagino que se te pegó una enfermedad o que tienes algo terminal, y por eso quieres buscar de Dios, o te metiste en lavado de dinero y tienes miedo de que te van a matar, o sea la gente empezó a inventar cosas, pero gracias a Dios nunca tuve males de esa índole, simplemente reconocí el poder de Dios y que sin él no podía”.

Mire: Nuestra edición impresa

Después de ese momento, Dios hizo su obra en él y ahora le agradece con su vida y su servir ofrendándole su cuerpo, su corazón a su servicio.

Vida como pastor

A través de sus redes sociales él está compartiendo su testimonio, pues muchos se sienten identificados, pero aún no se ve con un templo físico. “Si Dios me indica vas a tener que ser pastor, pues amén… pero la verdad yo no quisiera ser como pastor o algo así. Predicar y vivir la es lo que actualmente hago y lo que seguiré haciendo, pero siempre será lo que el Espíritu Santo indique”.