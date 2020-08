Fitch prevé menos ganancias para la banca por la crisis

La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings espera una “significativa reducción” en la rentabilidad de los bancos este año y el próximo, como consecuencia de la crisis del nuevo coronavirus.

La agencia considera que la contracción de la economía, el aumento del desempleo y un crecimiento más bajo del crédito presionarán la rentabilidad del sistema por menores volúmenes de negocio y un mayor gasto en provisiones.

Los últimos datos disponibles de la Superintendencia de Bancos de Panamá, que son del cierre de junio, ya reflejan esta tendencia.

Los bancos con operaciones locales, que integran el denominado Sistema Bancario Nacional, obtuvieron ganancias por $503 millones entre enero y junio, cifra que representa una disminución de $244 millones o 32.69%.

Por su parte, la agencia no anticipa que vaya a haber presión sobre las métricas de capital, ya que la menor generación de capital estaría compensada por un crecimiento de los activos más bajos.

El reporte destaca que los bancos panameños están fondeados principalmente por depósitos y mantienen una adecuada liquidez.

En medio de la crisis, los depósitos han seguido creciendo. Al término de junio, sumaban $91,369.8 millones, un 8.87% más que en junio del año anterior. Solo entre mayo y junio los depósitos externos crecieron $881 millones. Ese comportamiento es interpretado por el regulador como una muestra de confianza en la plaza.

El secretario general de la Superintendencia de Bancos, Gustavo Villa, comentó que este no es un año para esperar resultados como sucedió en ejercicios anteriores, ya que si la economía va a contraerse y los negocios van a tener pérdidas porque no han tenido ventas este año, esto se refleja en los bancos. Villa dijo que los bancos han ofrecido alivios a sus clientes mientras sus costos se mantienen. No obstante, esto no significa que no existan los activos para responder a sus obligaciones. “Se debe entender que una cosa son los resultados y otra el balance de banco. Los depósitos están seguros porque los activos están sanos”, añadió Villa.

Esas presiones sobre la rentabilidad también fueron señaladas por Moody’s Investors Service.

La agencia espera que continúe un proceso de consolidación gradual entre los bancos más pequeños, ya que para ellos sería más difícil enfrentar las presiones competitivas y absorber mayores costos de cumplimiento vinculados a las normas de prevención de blanqueo de capitales, mientras la rentabilidad está presionada por la pandemia.