Fístula obstétrica: una tragedia oculta

Las mujeres que padecen de esta condición usualmente provienen de áreas marginales con pobreza extrema, son analfabetas, se han casado tempranamente, tienen desnutrición y no acuden al control prenatal, sobre todo por falta de accesibilidad y barreras culturas. Casi en la totalidad de los embarazos en los cuales la mujer desarrolla una fístula se presenta una muerte intrauterina. No sólo es el dolor de la pérdida de su hijo, ni el dolor físico que padecen estas mujeres, sino que también sufren una gran estigmatización social y aislamiento, y presentan altas prevalencias de enfermedad mental (depresión y suicidio).

