Fiscalizan áreas protegidas en Los Santos

Indicó que este patrullaje busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la gran riqueza natural con la que cuenta la provincia , y que para ello esta entidad estará ejecutando monitores para detectar anomalías. Principalmente, se busca evitar acciones como caza y tala ilegal, contaminación, y extracción de recursos naturales, en esta área protegida. “Es importante con estas acciones, detectar cualquier actividad ilegal que contravenga con la normativa legal y que ponga en riesgo la estabilidad de los recursos naturales existentes dentro de las áreas protegidas, por lo que se estarán realizando bajo el acompañamiento de miembros de la fuerza tarea conjunta en toda la provincia”, indicó Bernal. Este recorrido abarcó el Parque Cerro Hoya , la zona protegida del Área de Usos Múltiples de la sub cuenca del río Mensabé, la zona litoral del corregimiento de La Enea y de El Espinal, hasta el sector de ventana dentro del Parque Cerro Hoya, provincia de Veraguas. Según se indicó, en el área verificada no se detectó ningún caso de incumplimiento de las medidas de protección de esta área.

