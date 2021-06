Fiscalía salva a cúpula de Lotería Nacional de Beneficencia en caso electoral

Explicó que en el recurso presentado no se dieron detalles de los hechos. “Se mencionaron nombres de personas, pero no se especificó qué papel jugaban los señalados en la supuesta red de proselitismo”.

El fiscal primero electoral Manuel Del Cid explicó que el denunciante no presentó pruebas, por lo que, “determinamos que no habían elementos suficientes para iniciar una investigación formal”. Sin embargo, Aníbal Chéry, el abogado que representó el recurso, consideró que la Fiscalía no cumplió con su deber de investigar.

