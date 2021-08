Fiscalía presenta pruebas de escuchas realizadas a sindicalistas

La defensa de Martinelli alega que tanto los cuadernillos como los discos que contienen las escuchas no son una prueba legal, por que se violó la cadena de su custodia y algunos, incluso, tienen alteraciones en el sello que garantiza que no hayan sido manipulados.

Según Delgado, el argumento de Sittón no fue acogido por el tribunal y concluyó que esas objeciones debieron plantearse en la fase intermedia del proceso y no en el juicio.

