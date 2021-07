Fiscalía presenta en tribunales a los cinco exfuncionarios del FMLN capturados y los acusa de tres delitos

Sáenz aclaró que “hay que buscar la justicia y no el escarnio publico”, y también explicó que “lo que se debe buscar es la justicia, sin duda alguna, pero la justicia no implica que deba realizarse actos de degradación de las personas, y las autoridades se han prestado a esos actos de degradación que mandan un mensaje negativo y que no contribuyen a respetar ese principio de presunción de inocencia”.

