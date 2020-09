Fiscalía investigará ventiladores defectuosos

Sin embargo, en declaraciones de mayo pasado, Turner aseguró que una comisión evaluaría no solo el precio, sino el cumplimiento de aspectos técnicos de los productos para la pandemia y que estas compras del primer trimestre se publicarían “en los próximos días”, lo cual aún no ha ocurrido.

“Compartimos nuestra preocupación por la compra de equipamientos y mobiliario médico donde se adjudica a proveedores con carta de compromiso”, sin que se especifique que el proveedor debe cumplir con una nota del tiempo de garantía; cronograma de mantenimiento; que el fabricante garantice que el equipo es nuevo y no reconstruido; garantías de siete años en respuestos, entrenamientos, etc.

