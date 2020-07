Fiscalía de California presenta 36 nuevos cargos de abuso sexual contra líder de La Luz del Mundo | Noticias Univision Estados Unidos

Dicha corte pidió desechar el proceso penal por motivos de procedimiento, no de fondo. Es decir, jamás se consideró su culpabilidad o no con relación a las acusaciones que interpuso la Fiscalía estatal.

Este nuevo revés para la defensa del líder de La Luz del Mundo se produce unos días después de que el gobierno federal le indicó al Sheriff de Los Ángeles que está interesado en tomar la custodia de Joaquín García. Un vocero del Servicio de los US Marshals aclaró que detrás de ese pedido está el Buró Federal de Investigaciones (FBI), por un caso pendiente del cual no se han revelado detalles.

“Los delitos como los que se alegan en esta queja no tienen cabida en nuestra sociedad. Punto. No debemos hacernos de la vista gorda ante la violencia sexual y el tráfico en nuestro estado”, dijo el fiscal Xavier Becerra en un comunicado enviado a este medio.

