Fiscalía culmina la investigación contra Keiko Fujimori y pide 30 años de cárcel

La empresa brasileña no fue la única en entregar millonarias donaciones ocultadas luego por Fuerza Popular, pues Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, dio 3,6 millones de dólares que no quedaron registrados en ningún lugar, según confesó su presidente, Dionisio Romero, uno de los hombres más ricos de Perú.

