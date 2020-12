Fiscalía concluyó la investigación del caso ‘New Business’

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público cerró el caso New Business y por estos días elabora la vista fiscal para enviarla al Órgano Judicial.

En esta pesquisa se investiga el supuesto uso de fondos públicos para la compra del grupo editorial Epasa en 2010, en el periodo de gobierno de Ricardo Martinelli. Según la fiscalía, la sociedad New Business sirvió como “canasta” para acumular $43.9 millones para realizar la transacción.

El caso cerró con 150 tomos, y luego de diligencias y asistencias judiciales la fiscalía imputó a 37 personas entre particulares y exfuncionarios, entre ellos los hermanos Daniel Ochy y David Ochy, Felipe Pipo Virzi, Gabriel Btesh, Riccardo Francolini, Ricardo Chanis y Martinelli.

Martinelli fue uno de los últimos imputados. La fiscalía lo citó a indagatoria el 2 de julio pasado, pero se acogió al artículo 25 de la Constitución para no declarar contra si mismo, sacó a relucir el principio de especialidad entre Panamá y Estados, y presentó una incapacidad médica. Sin embargo, el fiscal Eneldo Márquez en un escrito argumentó que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir los delitos, para lo que debe practicar todas aquellas diligencias sumariales que resulten pertinentes y útiles para comprobar la existencia del hecho punible, e individualizar a los responsables. Por este caso Martinelli tiene impedimento de salida de país, y el deber de notificarse ante las autoridades judiciales los 15 de cada mes.

El abogado penalista Víctor Orobio explica que el derecho a no declarar es inviolable, que la fiscalía no puede obligar a ningún imputado a que declare, y tampoco lo pueden hacer los jueces. Pero aclara que no significa que no pueda ser llamado a juicio. “El no declarar no tiene nada que ver con un llamamiento a juicio o no (…)”, añadió.

El abogado agregó que lo que determina si es culpable o inocente son los hechos que se investigaron.

Este medio consultó al Ministerio Público sobre la fecha exacta en que se cerró el proceso y a las 6:00 p.m. de ayer no había respuesta.