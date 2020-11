Fiscalía archiva el caso de los indultos contra el expresidente Ricardo Martinelli

El expresidente Ricardo Martinelli es imputado, entre otros, en el caso de New Business, en el que supuestamente se usaron fondos del Estado para comprar el grupo editororial Panamá América. También es imputado en el caso Odebrecht. En ambos, se acogió al artículo 25 de la ‘Constitución’ para no declarar. Tiene prohibido salir del país

You May Also Like