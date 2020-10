Fiscalía acelera a fondo en el caso Odebrecht

Según las fuentes consultadas, una de las diligencias que la fiscalía no podrá realizar es la indagatoria de Juan Carlos Espinosa, jefe de Política Exterior de la Cancillería en la gestión de Rómulo Roux, en 2012. Esto, debido a que la Corte no ha resuelto desde 2018 un amparo presentado por Espinosa contra la orden indagatoria.

