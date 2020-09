Fiscal otorga medida de protección especial a Martinelli por seis meses

Martinelli, quien en julio pasado presentó una incapacidad médica ante el Ministerio Público para evitar declarar en el caso Odebrecht que precisamente se venció ayer 6 de septiembre, también le solicitó a la fiscal que Valenzuela no pueda referirse a él ni a su familia en las redes sociales, al igual que en TVN, La Prensa, Mi Diario y Radio Panamá, argumentando “que si bien no son propiedad de él, este las utiliza como si fueran de él”, se lee textualmente en el documento que Martinelli publicó en sus redes sociales.

