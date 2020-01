Fiscal destituido tras ser grabado consumiendo drogas asegura que fue amenazado

El ex fiscal adjunto de la sección de homicidios y femicidios de la provincia de Chiriquí, Jean Carlos Cerrud rompió el silencio y aseguró que ha interpuesto una denuncia por el delito de extorsión en contra de dos personas quienes grabaron el video que circuló en redes sociales donde aparece consumiendo presuntamente sustancia ilícita.

El fiscal indicó que el hecho se registró el pasado 9 de enero cuando dos personas abordaron el vehículo en el que se mantenía y lo amenazaron para que consumiera la sustancia ilícita.

“Las dos personas se introducen al vehículo donde yo me mantenía, no tenía vidrios ahumados ni las puertas con seguro. estas personas ingresan por la parte de atrás, uno de ellos me reconoce y me toca el hombro, me pregunta si saben quienes son ellos y me empiezan amenazar, cuando me volteo veo que son dos personas familiares de un sujeto que tiene un caso de homicidio donde se logró una condena de 25 años por homicidio agravado registrado en el sector de San Cristóbal en David, al percatarme que eran ellos me empiezan amenazar, a decirme que me van hacer daño“, expresó Cerrud.

Añadió que una de las personas que se mantenía en el auto era la mamá del acusado a 25 años de prisión, quién sacó el celular para grabar, mientras que el otro sujeto le decía lo que tenía que hacer y pasa lo que se ve en el video.

Sigue la investigación

Pero la historia no termina allí, Cerrud dijo que posterior a lo sucedido la mamá del joven condenado le decía que ya lo tenía grabado y que él sabía lo que tenía que hacer, dándole a entender que debía tumbar el caso donde se había condenado a su hijo.

“Yo lo único que respondía es que ese era mi trabajo, que ese era mi trabajo y bueno así fue como ocurrieron los hechos”, recalcó.

Al ser cuestionado sobre si es consumidor de sustancias ilícitas lo negó rotundamente, expresando que lo obligaron a hacerlo y que ellos lo forzaron y lo amenazaron, al mismo tiempo lamentó que en redes sociales se comenten cosas que no se sabe.

La denuncia interpuesta por parte del fiscal es por el delito de extorsión en contra de esta pareja y solicitó a las autoridades protección ya que teme por su vida, asegurando que desde los seis años que lleva ejerciendo esta profesión mantiene una conducta correcta, pero sintió temor de poner la denuncia el mismo día que se dieron los hechos.

Se pudo conocer que el Ministerio Público ha procedido a la destitución de este funcionario y el mismo se ha notificado de dicha decisión alegando que respeta dicha decisión.