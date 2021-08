firmar la hoja de visitas de la casa no obliga a pagar una comisión si se compra

El despacho de abogados Cidoncha Abogados, encargado del asesoramiento legal del comprador ha comentado al respecto que “la Audiencia Provincial de Valencia considera que esta hoja de visitas no es un contrato de gestión de compra y que cualquier gestión realizada por la agencia en favor de la parte compradora no es más que el cumplimiento de sus obligaciones para con la parte vendedora”. En definitiva, esa “Hoja de visitas” únicamente prueba que la visita se realizó por mediación del contrato que unía a la agencia y el vendedor.

La Sala entiende que el documento de “solicitud de visita” no supone un contrato de mediación con la inmobiliaria y que la obligación de pagar la comisión al mediador recae sobre el vendedor del inmueble, que es quien está vinculado contractualmente con éste, y no en el comprador, que aceptó el ofrecimiento que el agente inmobiliario le hizo para comprar.

