Fintech es la clave para la inclusión financiera

Panamá no escapa a la realidad de Latinoamérica, y las oportunidades que se están abriendo en la industria de medios de pago. “La base del sistema financiero es el intercambio de valor; hoy en día sólo el 8% de los panameños tiene una tarjeta de crédito, el 25% usa tarjeta de débito, el 46% tiene una cuenta bancaria. Esto nos habla de una oportunidad para reducir brechas y buscar soluciones que brinden mayor acceso a herramientas de pago a población no bancarizada de Panamá, sin muchos requisitos y al menor costo para ellos”, comentó Javier Buitrago, Gerente General de Zinli.

La penetración de medios de pago digitales en Latinoamérica vs el efectivo representa una oportunidad de crecimiento de las Fintech para servir a la población no bancarizada, brindar acceso a transferencias de dinero más rápidas, y promover el comercio electrónico, todo a través de soluciones tecnológicas innovadoras de bajo costo para los usuarios.

