Finge que un hombre la está amenazando después de pedirle que atara a su perro

Una mujer llamó a la policía de Nueva York (EE UU) para acusar a un hombre de supuestamente amenazarla, después de que él le pidiera ponerle la correa a su perro, algo que es obligatorio en Central Park.​​Christian Cooper grabó parte de la discusión con la mujer y el vídeo fue publicado por su hermana en una red social, para demostrar que él no amenaza en ningún momento a la dueña del perro.​​”Hay un hombre afroamericano. Estoy en Central Park. Me está grabando y amenazando a mí y a mi perro”, se puede escuchar en el vídeo. MÁS INFORMACIÓN

