Fincas de café en Río Sereno continúan incomunicadas

Sin embargo, algunos residentes afectados por el temporal en Chiriquí afirman que no han recibido ningún tipo de ayuda y desconocen dónde y en qué se usaron esos recursos. Además de producir café, en esa zona de Volcán hay pozos de aguas termales que son un atractivo para el turismo, pero según los residentes si no tienen acceso, esa actividad se mantendrá paralizada. En otras áreas a lo largo de la vía que conduce de Volcán a Río Sereno, no se ha hecho ningún trabajo y el peligro de deslave es latente con la entrada de las lluvias, alertaron los residentes.

