Financieras están haciendo uso de mecanismos coercitivos para presionar a sus clientes

La directora General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), Irenya Martínez Ramos, señaló que los panameños que mantienen deudas con las financieras se acerquen para buscar arreglos con las mismas.

Versión impresa





A inicios de abril el Mici logró un acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financiera, que reúne a las financieras más importantes, a través del cual y por un período de 90 días (abril, mayo, junio) le otorgaban medidas a sus clientes como: aplazamiento de las letras mensuales, no se cobrarán cargos por morosidad, no se afectarán referencias de créditos y se aceptarán pagos parciales sin perjuicios de su crédito a los clientes que puedan abonar sus letras.

Sin embargo, Martínez dijo que a pesar de este acuerdo se conoce que hay financieras que están haciendo uso de mecanismos coercitivos para presionar a sus clientes a pagar sus compromisos crediticios.

VEA TAMBIÉN: Venta en línea, la nueva modalidad adoptada por los comercios

La directora señaló a RPC Radio que el funcionamiento de las financieras no es igual al de un banco, es por ello que su manejo no puede ser igual en estos tiempos de coronavirus y algunas de ellas no se pueden someter a la moratoria, se agregó que estas entidades crediticias no tienen algún fondo y se mantienen de los pagos mensuales que le realizan sus clientes.

Regístrate para recibir contenido exclusivo

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!