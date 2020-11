Financiamiento de campañas

Si Panamá quiere dar un salto cualitativo y cuantitativo en materia electoral, las campañas políticas serían financiadas ciento por ciento por el Estado. Eso fue exactamente lo que dejó plasmado el invitado de honor del Tribunal Electoral, el exmagistrado y exvicepresidente colombiano Humberto de La Calle, al inaugurar la instalación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. De La Calle dice que la financiación de la política es decisiva para la solvencia de la democracia electoral. Puede ser este el tema más crítico y crucial. Parafraseó lo que una vez dijo un político en su país de que “un político pobre, es un pobre político o que no hay campañas perdedoras, sino campañas sin financiación”, pero lo cierto es que el excesivo dinero termina desnivelando la cancha y afectando la democracia. “Pienso que aún si no se logra la perfección, puede ejercitarse un mejor control, si se prohíbe el financiamiento privado o una serie de severas medidas de control. Por ejemplo, la anulación de grandes contratos estatales que favorezcan financiadores privados sería un paso provechoso”, afirma de La Calle. Y dice que cada vez se acentúa más la oscura idea que detrás de estos aportes privados, sobre todo a gran escala, “habita una cierta forma de soborno… es un vacilo que corroe la democracia”. Lo irónico de esto es que el propio Tribunal Electoral propuso el financiamiento mixto (privado y público), perpetuando el grave error y haciendo caso omiso a las recomendaciones de su propio invitado de honor. Triste pero cierto. ¡Así de simple!

