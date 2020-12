“Finalmente se va”: las palabras de Sergio Mayer que desataron las críticas por la manera en la que se despidió de su suegro, Jaime Camil

“ Finalmente ?? O sea desde hace mucho lo esperaba? ”, “Finalmente? tal vez espera la herencia que dejó ”, “Este hasta para dar el pésame es patético. Parece que ya le urgía como siempre dar la noticia . No cabe duda que hasta en estos momentos es un trepador”, “ Wow parece que no fui el único al que le hizo ruido el finalmente , si lo habría estado esperando con ansias? ”, fueron algunas de las respuestas de los internautas.

You May Also Like