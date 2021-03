Finalmente, Consejo retira polémica resolución

En el documento se detalla, además, que el Consejo hizo la derogación luego de que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, mediante nota No. 718-DMS de marzo de 2021, solicitó a los miembros de dicha instancia que evaluaran la posibilidad de dejar sin efecto la controvertida Resolución No. 1 del 3 de marzo de 2021.

