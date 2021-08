Finaliza la XVII edición de la Feria Internacional del Libro de Panamá

A pesar del contexto, para Orit Btesh es importante que la Feria Internacional del Libro de Panamá siga adelante y no desaparezca, por lo que se han valido de saber reinventarse y adaptarse a la llamada nueva realidad. En ese escenario, hizo un llamado al público general a que “cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena para impulsar al país. No podemos sentarnos en una silla y esperar que el Gobierno haga las cosas por nosotros. Cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo para salir adelante y ese es el esfuerzo que ha hecho la cámara del libro. Y estamos muy contentos con los resultados y agradecidos con los patrocinadores y el público en general”.

