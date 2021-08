Final feliz para Nilofar Bayat, la capitana de Afganistán de baloncesto en silla de ruedas: será acogida en España

Nilofar me manda esta foto desde el interior del aeropuerto. Cientos de personas esperando los aviones. Me dice que el siguiente es de Canadá. Esta tratando de encontrar al embajador de España. @MAECgob podríais avisarlo. Gracias. pic.twitter.com/D38PXTkxQw

Ahí entró la figura de Antonio Pampliega , periodista especializado en zonas de conflicto. “Los talibanes van a entrar en Kabul. Tenemos mucho miedo. Mi vida se acaba, Antonio. No me puedo quedar aquí”, le escribió al reportero. A partir de ahí, él empezó a mover hilos hasta conseguir involucrar a varias instituciones, empezando por el Consejo Superior de Deportes y pasando por la Federación Española de Baloncesto y el Ministerio de Exteriores .

La historia de Nilofar Bayat es una de tantas que está dejando la crisis de Afganistán . El regreso de los talibanes al poder ha colocado a esta estudiante de derecho en el punto de mira, no sólo por su profesión sino por ser además la capitana del equipo nacional de baloncesto en silla de ruedas , toda una demostración de resiliencia ante las dificultades y más ante quienes no les gusta ver a una mujer totalmente liberada como ella.

