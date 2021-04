Final del juicio contra policía acusado en muerte de George Floyd – EEUU – Internacional

Gran expectativa nacional había este lunes por el final del juicio en Minneapolis contra Derek Chauvin, el policía acusado de haber asfixiado a George Floyd en esta misma ciudad hace un año y cuya muerte desató violentas protestas por todo el país.

​Tras dos semanas de proceso, fiscales y abogados defensores presentaron sus argumentos de cierre dejando en manos del jurado el veredicto final.

(Le puede interesar: Impactantes revelaciones de los últimos momentos de George Floyd)

Los argumentos de cierre, fueron en cierto sentido, un resumen de lo que se vio en vivo y en directo a lo largo de estos 15 días.

Para la fiscalía, que acusa a Derek de tres cargos –asesinato en segundo grado y tercer gran y homicidio-, el caso es muy sencillo y su resolución solo tiene un camino posible: que fueron las acciones del policía las que le costaron la vida a este hombre de 46 años y que por lo tanto deben declararlo culpable de todos. Una sentencia que contempla entre 10 y 50 años de cárcel.

Jerry Blackwell, el fiscal en jefe del equipo que acusa a Derek, volvió sobre uno de los argumentos más fuertes que tuvo a su favor. El video de más de 9 minutos en el que se ve como Derek posa su rodilla sobre el cuello de Floyd hasta que este deja de respirar y es declarado muerto por los paramédicos.

(Además: Policía involucrado en asesinato de George Floyd quedó libre)

Las protestas por la muerte de George Floyd tuvieron lugar en Mineápolis y otras ciudades de Estados Unidos.

“Pueden creer lo que vieron sus ojos. Esto fue un asesinato, punto”, dijo Blackwell.

El Fiscal, por supuesto, trajo a colación los testimonios de las 15 personas que interrogó ante el jurado.

Médicos forenses que confirmaron la muerte por asfixia de Floyd, policías y expolicías que catalogaron de excesivo e innecesario el tipo de fuerza que utilizó Derek para inmovilizar al afroamericano y el de los transeúntes que le suplicaron que se detuviera.

(No deje de leer: Estados Unidos enfrenta masivas protestas por casos de abuso policial)

George Floyd “pidió ayuda con su último aliento” y no era una amenaza para nadie, aseguró por su parte el fiscal Steve Schleicher en los alegatos finales del juicio. “Todo lo que se le requirió fue un poco de compasión y no mostró nada ese día”, agregó. “Pidió ayuda con su último aliento, pero el oficial no ayudó”, dijo Schleicher.

El mundo que pintó la defensa de Floyd fue como de otro planeta.

Para estos, Floyd no murió asfixiado sino como consecuencia de su adicción a las drogas y el alcohol, que habían debilitado su cuerpo.

La maniobra empleada para controlarlo no está prohibida por el manual de la policía así algunos están en desacuerdo y si no soltó a Floyd en esos largos y agónicos 9 minutos fue por que temió por su vida ya que estaba rodeado por gente que le recriminaba la brutalidad empleada en el arresto.

Los manifestantes sostienen carteles en honor a George Floyd y otras víctimas del racismo.

Derek, que se declaró inocente, no testificó durante el juicio invocando su derecho a no auto incriminarse con su propio testimonio. Bajo las normas de EE. UU. el jurado tendrá que deliberar sin interrupción hasta que llegue a un veredicto el cual tiene que ser unánime para que pueda haber una condena.

Para ello, los miembros del jurado se aislarán y encerrarán en un hotel para repasar todas las pruebas presentadas en el juicio y llegar a una sentencia. Se espera que, de haber consenso, pueda darse un fallo entre miércoles y viernes de esta semana. Sin embargo, podría tardar más días o semanas.

Si finalmente no hay unanimidad, así sea por un solo jurado, Derek sería absuelto en el proceso. Los Fiscales, si eso llegara a pasar, podrían solicitar un nuevo juicio con otro juez y jurado.

En caso de hallarlo culpable, el juez se tomará algunas semanas antes de determinar la sentencia basado en los máximos y los mínimos que contemplan los cargos en su contra.

(Lea aquí: George Floyd: novia afirma que era adicto a opiáceos y que tuvo covid)

¿Qué cargos puede enfrentar Chauvin?

El exagente está imputado por los delitos de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Sin embargo, como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.

El asesinato en segundo grado en EE. UU. se puede dar en dos escenarios: cuando el acusado mata intencionalmente a alguien, pero sin premeditación, o cuando no hay intención, pero se usa violencia para cometer el delito.

En sus alegatos finales, el fiscal Steve Schleicher argumentó que Chauvin es culpable de este cargo porque “agredió a Floyd, aplicó fuerza ilegal de manera intencional y le infligió daños corporales sustanciales”, que terminaron con su muerte. Según las pruebas presentadas por la Fiscalía de Minesota, Chauvin presionó con su rodilla el cuello de Floyd durante 9 minutos y 29 segundos, lo que presuntamente provocó su muerte por asfixia.

(Lea aquí: Estados Unidos vive ola de tiroteos masivos sin solución a la vista)

Autoridades desplegaron grupos antidisturbios en la ciudad el año pasado tras la muerte de Floyd. La Guardia Nacional hace presencia esta vez.

El cargo de asesinato en tercer grado requiere que la muerte ocurra de manera involuntaria, sin premeditación, pero por culpa de una actuación irresponsable o imprudente, como ocurre en muchos accidentes de tráfico en los que muere un peatón.

Para los fiscales, Chauvin actuó con imprudencia hacia la vida humana al colocar su rodilla en el cuello de Floyd durante varios minutos, a pesar de que el hombre afroamericano aseguró en varias ocasiones que no podía respirar. “El acusado causó la muerte de Floyd por un acto intencional que fue eminentemente peligroso para otras personas y actuó con un estado mental que consistía en un indiferente desprecio por la vida humana“, subrayó Schleicher.

Para que Chauvin sea condenado por homicidio en segundo grado, el jurado deberá decidir que la muerte de Floyd ocurrió como resultado de la negligencia del exagente de policía. “El acusado causó la muerte de Floyd, por negligencia culposa, ya que creó un riesgo irrazonable y se arriesgó de manera notoria a provocar la muerte o un gran daño corporal”, alegó Schleicher.

Derek Chauvin, el hombre capturado por la muerte de Floyd.

Prueba de fuego para la justicia

Y si bien los aspectos técnicos son importantes, todos los ojos del mundo están puestos en lo que sucede a las afueras de la corte en Minneapolis.

El caso de Floyd es visto como una especie de prueba de fuego para la justicia estadounidense, que está en medio de fuertes críticas por su aparente docilidad cuando se trata de procesos contra miembros de la fuerza pública en casos que involucran a miembros de la fuerza pública

“Todo el mundo vio lo que pasó. Nadie entendería, no solo en EE.UU, sino en el planeta, un veredicto que no sea el de culpabilidad”, decía este fin de semana la representante a la Cámara Karen Bass.



Para Bass, en este proceso no solo está de por medio Derek sino años de injusticias contra esta comunidad y el racismo endémico que parece existir en ciertos sectores del país.

La muerte de Floyd desató violentas protestas el año pasado por todo el país que dejó muertos, heridos y muchos destrozos. El temor es que si lo declaran inocente algo igual o peor vuelva a suceder.

Los ánimos, además, están muy caldeados por la muerte hace 10 días de otro afroamericano, Daunte Wright, en un encuentro con la Policía en esta misma ciudad.

En este caso, una uniformada le disparó a Wright por no acatar sus órdenes cuando lo detuvo por que sus placas estaban vencidas.

El jefe de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, testifica durante el juicio del exoficial de policía Derek Chauvin acusado de la muerte de George Floyd en Minneapolis.

Todo el mundo vio lo que pasó. Nadie entendería, no solo en EE.UU, sino en el planeta, un veredicto que no sea el de culpabilidad¨: representante a la Cámara Karen Bass

Desde entonces se vienen presentado serios disturbios en el área, que se extendieron este fin de semana a otras ciudades. Y su funeral será este jueves, lo cual podría coincidir con el veredicto del jurado.

Así mismo, ha generado gran escándalo la muerte de un niño hispano de 13 años que pereció en un tiroteo con la policía de Chicago.

Las protestas continúan tras la muerte de Daunte Wright a manos de la policía de Minneapolis.

En general, los nervios están de punta tras una serie de masacres con armas de fuego en varias ciudades del país que se han presentado en las últimas semanas.

La última de ellas este sábado cuando un joven de 19 años mató a 8 personas en Indianápolis y cuyo caso ha vuelto a desatar el debate por el porte de armas y su fácil acceso.

La situación constituye un enorme reto para el presidente Joe Biden que durante la campaña prometió empujar leyes y autorizar medidas que permitan poner en cintura a los uniformados y garanticen transparencia en los procesos.

Pero ahora será él quien tendrá que lidiar con una posible revuelta popular si Derek Chauvin es declarado inocente.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

Lea Más

-Estados Unidos enfrenta masivas protestas por casos de abuso policial

-Acusan de homicidio involuntario a policía que mató a afro en EE. UU.

-La riesgosa apuesta de Biden en Afganistán