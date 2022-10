Final de la Liga MX 2022: cuándo se juega, quiénes juegan, finalistas, fechas, horarios y canal por Torneo Apertura | Final Liguilla | Resultados semifinales | Toluca vs Pachuca | VIDEO | DEPORTE-TOTAL

Este fin de semana se definió a los equipos que jugarán la final de Liga MX 2022 , Torneo Apertura. Una llave enfrentó a América vs. Toluca y la otra a Monterrey vs. Pachuca . De esos duelos solamente dos clubes clasificaron a la definición y competirán mano a mano por la gloria en el fútbol mexicano.

