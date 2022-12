Final de la Copa del Mundo: marcador en vivo Argentina vs Francia

Y si no pueden, ¿qué alternativas tiene? Actualmente, Francia produce jugadores en cantidades tan grandes que hace tiempo que da la sensación de que el país podría enviar dos equipos a un Mundial, cada uno de ellos capaz de ganarlo todo. Ahora no parece el mejor momento para poner a prueba esa teoría.

Viniera de donde viniera el virus, en los días que han seguido a la semifinal de Francia, otros tres jugadores han sido víctimas de él: Raphaël Varane, Ibrahima Konaté y Kingsley Coman no entrenaron el viernes, 48 horas antes de la final del Mundial. No es periodismo futbolístico en profundidad dar a entender que eso no es lo ideal.

Por supuesto, nada de eso ha impedido el sereno avance de Francia hacia su segunda final consecutiva. Pero no es del todo cierto decir que esas ausencias no han afectado al equipo de Deschamps en Catar. Si bien es cierto que los franceses apenas han sudado en su camino hacia los cuartos de final, se mostraron preocupados tanto contra Inglaterra como contra Marruecos. Hubo, de hecho, tramos bastante largos de ambos partidos en los que el campeón vigente estuvo a la defensiva.

You May Also Like