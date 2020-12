Final Concachampions 2020 live: Tigres vs LAFC, en vivo online: en directo minuto a minuto el partido de la final de la Concachampions 2020 hoy

¡SE ACABÓ! Tigres se impone al LAFC y son los nuevos campeones de la Concachampions.

Min 90 | Tigres 2-1 LAFC: Se llega al minuto 90 y tal parece que Tigres al fin ganará un torneo internacional. Se agregan tres minutos.

Min 87 | Tigres 2-1 LAFC: Sale Blessing y entra Brian Rodríguez por el LAFC.

Min 87 | Tigres 2-1 LAFC: Tiro de esquina a favor de LAFC pero el balón es depejado por la defensa de Tigres.

Min 85 | Tigres 2-1 LAFC: Se detiene el partido para que Aquino sea atendido por el servicio médico y sale de cambio.

Min 83 | Tigres 2-1 LAFC: ¡GOOOOL DE GIGNAC! El Chaka se lleva a toda la defensa del LAFC y le deja el balón al francés para que mande a guardar el balón.

Min 80 | Tigres 1-1 LAFC: Nueva falta en medio campo a favor de Tigres. Ambos equipos buscan el gol de la victoria, pero los felinos parecen tener mayor control.

Min 78 | Tigres 1-1 LAFC: Cobro de una falta a favor de Tigres, el balón rebota en el área y Vermeer se queda con el balón.

Min 75 | Tigres 1-1 LAFC: Mala marca del LAFC en otro tiro de esquina de Tigres. Meza remata de cabeza pero el balón sale por un costado.

Min 71 | Tigres 1-1 LAFC: Tercer cambio de Tigres Ayala sale lesionado y entra Meza.

Min 71 | Tigres 1-1 LAFC: ¡GOOOOOOL! ¡GOOOL! Tigres empata el partido con un cabezazo en un tiro de esquina de Hugo Ayala.

Min 70 | Tigres 0-1 LAFC: Doble cambio de Tigres, Sale Dueña y entra Fulgencio. Sale Leo Fernández y entra López.

Min 68 | Tigres 0-1 LAFC: Otro intento de contragolpe de Carlos Vela, pero Nahuel se queda con el balón en el área.

Min 64 | Tigres 0-1 LAFC: ¡LA TUVO! Vela saca un tiro al marco, pero se va desviado y es rechazada por el Chaka. Blessing intenta rematar pero se va su tiro muy arriba.

Min 60 | Tigres 0-1 LAFC: ¡CERCA! Tigres responde inmediato, pero el LAFC despeja el peligro de su marco.

Min 58 | Tigres 0-1 LAFC: ¡GOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOL! Diego Rossi culmina una gran jugada entre Vela y Kaye. El uruguayo recibe en el costado y saca un remate directo al marco.

Min 56 | Tigres 0-0 LAFC: Opoku intenta un remate directo al marco, pero Dueñas se cruza y manda a córner. El cobro de Carlos Vela se queda en el centro y Rossi al momento de rematar estaba en fuera de lugar,

Min 55 | Tigres 0-0 LAFC: El cuadro angelino tiene más control del balón mientras Tigres se repliega. Aun así no logran llegar a los marcos rivales.

Min 51 | Tigres 0-0 LAFC: El LAFC desaprovecha un gran contragolpe. Rossi se lleva el balón pero al momento de abrir su pase a Opoku este se va largo y le da tiempo a Tigres de marcar.

Min 49 | Tigres 0-0 LAFC: El LAFC intentaba dos jugadas en el área rival pero los felinos están perfectamente posicionados en la defensa y no permiten que terminen la jugada.

Min 48 | Tigres 0-0 LAFC: ¡GIGNAC! Al fin el francés se anima de larga distancia, intenta un tiro al poste contrario, pero el balón sale por un costado de la cancha.

Min 46 | Tigres 0-0 LAFC: ¡DESPEJA! Nahuel alcanza a despejar ante un mal regreso de Tigres y evita el peligro.

Min 46 | Tigres 0-0 LAFC: El árbitro se cruza en la jugada de LAFC en su saque de manos y se pierde el peligro. Más de 20 faltas en la primera mitad.

Min 45 | Tigres 0-0 LAFC: Tigres intenta salir tocando desde su campo, pero al intentar sorprender con Quiñones se cruza Palacios y evita el peligro.

Primer cambio de LAFC: Sale Musovski y entra Opoku. Tigres salen los mismos once.

Si nos mantenemos con este marcador o cualquier otro empate, el partido de la final de la Concachampions se definirá en tiempo extra y luego penaltis.

¿Penaltis o se define en 90 minutos? ¡Los leemos!

Tigres y LAFC se atoran en un juego de muchas faltas y no logran abrir el marcador en la primera mitad,

Min 44 | Tigres 0-0 LAFC: Vela cobra la falta y Nahuel se queda con el balón. Despeja para buscar el contraolpe y Aquino manda el balón por encima del marco.

Min 44 | Tigres 0-0 LAFC: ¡OTRAAA FALTA! Dueñas parece tener claro que no le van a sacar tarjeta y vuelve a golpear a Carlos Vela con una fuerte entrada.

Min 43 | Tigres 0-0 LAFC: Cerca Tigres de llegar al marco ante el robo del Chaka en medio campo, pero LAFC despeja el peligro.

Min 40 | Tigres 0-0 LAFC: ¡FALTA! Salcedo llega fuerte ante Carlos Vela y el central marca la falta. Cobro de Vela que Quiñones aleja el peligro.

Min 39 | Tigres 0-0 LAFC: El Chaka intenta sorprender con un pase largo para Gignac pero Vermeer se queda con el balón.

Min 36 | Tigres 0-0 LAFC: ¡FAAAAALTAAAA! Dueñas entra muy fuerte a Blessing que el árbitro no sanciona con amarillo. Se le puede salir de control el juego al central.

Min 35 | Tigres 0-0 LAFC: El juego se torna con muchas faltas de ambos lados. El árbitro le advierte a Kaye de una posible amarilla.

Min 32 | Tigres 0-0 LAFC: Falta sobre Musovski que Carlos Vela cobrará. Intenta directo al marco con un tiro bajo y el balón sale por un costado.

Min 31 | Tigres 0-0 LAFC: ¡SALVADA! Rossi alcanza a llegar al área para alejar el balón de su marco. Manda a córner que Tigres no sabe aprovechar.

Min 27 | Tigres 0-0 LAFC: Tiro de esquina a favor del LAFC que cobra Vela y que Nahuel se queda.

Min 27 | Tigres 0-0 LAFC: ¡LA TUVO! Buena cruzada de Salcedo ante un contragolpe de Vela y Kaye que ya generaba peligro.

Min 27 | Tigres 0-0 LAFC: Falta a favor de Tigres por golpe a Ayala que Nahuel cobra desde su área que buscaba a Gignac

Min 25 | Tigres 0-0 LAFC: ¡BÁJALAAAAAAAA! Diego Rossi recibe el balón, se quita a la defensa de Tigres y saca un tiro que se va muy encima del marco de Nahuel.

Min 24 | Tigres 0-0 LAFC: Tigres intentaba un contragolpe buscando a Gignac, pero este estaba en fuera de lugar. LAFC ya tiene el control del partido.

Min 21 | Tigres 0-0 LAFC: ¡SALVADA! Musovski cabecea mal e intenta dejar el balón en el área y Nahuel se adelanta para alejar el peligro.

Min 19 | Tigres 0-0 LAFC: ¡CERCAAAA! Vela cobra una falta en los linderos del área y lo intenta directo al marco, pero el balón se va por encima.

Min 16 | Tigres 0-0 LAFC: ¿ERA PENAL? Blessing cae en el área, pero el central no marca nada. Ayala toca y lo jala y no lo marca.

Min 14 | Tigres 0-0 LAFC: Se detiene el partido por un fuerte golpe entre Ayala y Rossi, pero no pasa nada grave para ambos.

Min 13 | Tigres 0-0 LAFC: Vela cobra la falta y hay un cabezazo en el área que Blessing busca a recentrar, pero Tigres aleja el peligro.

Min 12 | Tigres 0-0 LAFC: ¡FAAAAALTA! Duro golpe de Quiñones sobre Carlos Vela y se marca la falta en los linderos del área.

Min 11 | Tigres 0-0 LAFC: Primer tiro de esquina para LAFC que sale de una falta para Carlos Vela y que Palacios logra negociar.

Min 9 | Tigres 0-0 LAFC: Tigres presiona e intenta a saltar líneas del LAFC, pero los pases no son precisos. Aquino no alcanzó a llegar a la disputa del balón.

Min 8 | Tigres 0-0 LAFC: Leo Fernández cobra la falta buscando a Gignac, pero el LAFC despeja perfecto y aleja el peligro.

Min 7 | Tigres 0-0 LAFC: ¡FALTA! Marcan falta en los linderos del área a favor de Tigres por un empujón de Murillo.

Min 6 | Tigres 0-0 LAFC: El LAFC buscaba la primera oportunidad de peligro ante Nahuel, pero en la última jugada se marca fuera de lugar.

Min 5 | Tigres 0-0 LAFC: El juego empieza a tener más acción en el medio campo, ambos equipos presionan desde la salida. Quiñones buscaba rematar un pase filtrado, Vermeer se anticipa.

Min 3 | Tigres 0-0 LAFC: Tigres se queja de muchas faltas ante la presión del LAFC.

Min 2 | Tigres 0-0 LAFC: ¡PRIMER AVISO! Gignac da el primer aviso con un cabezazo pero Vermeer se queda con el balón.

Min 1 | Tigres 0-0 LAFC: Se detiene el partido debido a que Quiñones se queja de una falta de Palacios, pero no se marcó nada.

Min 1 | Tigres 0-0 LAFC: ¡CERCA! Pésima salida de Tigres que le regresa el balón a Nahuel ante la presión de Blessing y casi le quitan la pelota, pero el arquero logra despejar.

22:05 ET | Se realiza el tradicional volado, destaca que todos llevan cubrebocas, excepto Guid Pizarro. LAFC gana el volado.

Los equipos ya están listos para salir al campo para la ceremonia protocolaria. Recordamos que se guarda un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia.

Tras ganar el Supporters Shield de la MLS, el LAFC logró su boleto a la Concachampions, el primer en su historia. En los octavos de final venció a León 3-2 al remontarles en el juego de vuelta. Luego vencieron al Cruz Azul en partido único en los cuartos de final 2-0.

En las semifinales vencieron al América a partido único con marcador de 3-1.

Aunque en la nueva era de la Concachampions no ha habido un campeón de Estados Unidos, en el formato anterior en la Champions Cup Era (1962-2008) el DC United y Los Angeles Galaxy lograron coronarse.

1998: @dcunited

2000: @LAGalaxy

Tonight, @LAFC can become the third MLS team to claim the North American crown. pic.twitter.com/7LPI1Ffxu0

? Major League Soccer (@MLS) December 22, 2020