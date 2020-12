Fin de semana: 1,308 personas violaron el toque de queda

A partir de las 7:00 p.m. del 31 de diciembre y hasta las 5:00 a.m. del 4 de enero el país entrará nuevamente en cuarentena, que se extenderá del 4 al 14 de enero, pero en ese lapso se permitirá la circulación por género y cédula, y regirá toque de queda de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.

