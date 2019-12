fin de la hegemonía española, auge del fútbol femenino, Moreno y Luis Enrique…

Noviembre tuvo uno de los parones de selecciones más movidos que se recuerda . De manera interna, la selección volvió a sufrir un cambio de entrenador. Después de que Luis Enrique ratificase en junio su decisión de irse y Robert Moreno ser elegido como su sustituto, el asturiano decidió volver quitándole el puesto a Moreno , lo que desencadenó una innumerable serie de especulaciones, rumores y dardos entre uno y otro , con Rubiales de por medio. Durante el mismo parón, la selección de Gales consiguió el pase a la Euro, y en la celebración fue protagonista la famosa bandera de “ Wales. Golf. Madrid. In that order “, junto a su ‘precursor’, Gareth Bale.

