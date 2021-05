Filtraron un video de un OVNI en California y el Pentágono confirmó su veracidad

Para el Ejército estadounidense, los “ fenómenos aéreos no identificados ” no tienen nada que ver con los potenciales hombres verdes , sino más bien con adversarios muy reales de EEUU. Washington está particularmente preocupado por las capacidades de espionaje de China , a través de drones u otros medios aéreos.

Por su parte, la vocera del Departamento de Defensa de EEUU, Susan Gough , confirmó al portal The Debrief la autenticidad del video. “ Puedo confirmar que el video fue grabado por el personal de la Armada y que el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos no Identificados (UAPTF, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Oficina de Inteligencia Naval de EEUU, lo incluyó en sus investigaciones en curso ”, expresó.

“Se observa en los informes de inteligencia que la nave ‘esférica’ parecía tener capacidad transmedia y se observó descendiendo al agua sin destrucción. La nave no se pudo encontrar al entrar al agua (se utilizó un submarino en la búsqueda) y no se recuperó nada ”, siguió Corbell.

Luego especificó que las imágenes fueron tomadas por el Centro de Información de Combate del buque USS Omaha el 15 de julio de 2019 frente a San Diego a las 11 PM. “ No se encontraron restos. No se recuperó ninguna nave ”, agregó.

