Filtran unas imágenes que sugieren que Apple introducirá un cargador de carga rápida de 20W con el nuevo iPhone 12

No obstante, Mr·White no aclara qué terminales vendrían con esta mejora -por el momento se ha especulado con hasta cuatro modelos de iPhone 12-. Si Apple sigue la misma dinámica que con su línea 11, puede que solo los iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max lleven el cargador de 20W.

Recordamos que, hasta ahora, los dueños de los modelos que admiten la carga rápida – iPhone 11 , iPhone X, iPhone 8 , iPhone 8 Plus, iPhone XS , iPhone XS Max y iPhone XR- debían comprar el adaptador de corriente de 18W por separado : oficialmente cuesta 35 euros en Apple Store y, además, no incluye el cable de carga USB-C a conector Lightning, el cual debe comprarse aparte y cuesta 25 euros si es de 1 metro y 39 euros si es de 2 metros. Al menos 60 euros más .

