Filtran un vídeo de José Antonio Rodríguez, tío de Rocío Carrasco, echando a la mujer que gritó en el homenaje a Rocío Jurado: “No me empujes”

El tributo a Rocío Jurado de este fin de semana en Chipiona estuvo marcado por la polémica. Que Gloria Camila eligiera el mismo vestido fucsia de su hermana en el documental, las incendiarias declaraciones que hicieron a la prensa o la ausencia de Rocío Carrasco -que ha acudido finalmente este martes a la tumba de su madre- fueron algunos de los titulares que este homenaje acaparó.

Pero, sin duda, hubo un momento que llamó aún más la atención, pues, durante el minuto de silencio frente a la tumba de la cantante, una espontánea gritó “¡Yo soy Rocío Carrasco!” en referencia al lema y hashtag que ha estado acompañando a la protagonista de la serie documental.

Algunos de los presentes empezaron a aplaudir ante tal proclama, a la cual le siguió otra: “¡Ella es su madre!”. “¡Claro que sí!”, respondieron otras de las presentes en el homenaje.

Aunque la familia guardó silencio e intentó hacer oídos sordos a esta ruptura de la calma familia, parece que algunos luego se acercaron a la espontánea para pedirle que se marchara. Entre ellos estuvo José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, quien el domingo en Socialité fue muy claro y dijo que “no creía las lágrimas” de su sobrina y “no querían nada” con ella.

Las redes han filtrado el vídeo de lo que sucedió en ese momento en el que el tío de Rocío Carrasco se acercó a la mujer que gritó. “Es usted una sinvergüenza, así que váyase de aquí“, le dice una de las personas que acompañaba a José Antonio Rodríguez mientras señalaba con el dedo a la espontánea.

El marido de Gloria Mohedano la apartó e intentó mediar con la mujer invitándola a marcharse del homenaje: “Por favor, no lo complique“. “No me empujes, ni me toques”, le respondió ella.

Este martes, Sálvame enseñó más imágenes de este momento en el que el cuñado de Rocío Jurado continúa intentando echar a la espontánea: “Si no le importa, se marcha para no estropear un acto al que nadie le ha invitado. Usted no es Rocío Carrasco, no meta la pata”.