Filtran todos los datos del ciberataque a Phone House, con 13 millones de clientes afectados

La información perteneciente a una parte de los datos de la filtración se ha incluido en la página web Have I Been Pnewd?, en la que los usuarios pueden introducir su email para ver si han resultado afectados. Esta web recoge de momento 5,2 millones de direcciones de correo electrónico de cuentas de Phone House.

Phone House ha asegurado que la compañía no ha pagado el rescate que requerían los ciberdelincuentes. Como recomiendan los expertos de ciberseguridad, ceder a estos chantajes no garantiza la no publicación de los datos, y sirve para financiar otros ataques posteriores.

La empresa ha reconocido que entre los datos accedidos se encuentran también servicios contratados y números de cuenta bancaria, pero no tarjetas bancarias, ya que la compañía no almacena esta información, y tampoco contraseñas.

You May Also Like