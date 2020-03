Filtrado el esperado segundo disco de Dua Lipa, ‘Future Nostalgia’

Entre sus productores también figuran el estadounidense Jeff Bhasker, corresponsable de los discos más celebrados del rapero Kanye West y de los dos discos de Harry Styles, y el del músico Joe Evigan (uno de sus trabajos más célebres es la producción de Girls Like You de Maroon 5).

Future Nostalgia ha sido producido por una nutrida nómina de profesionales de la industria, entre los que destaca el del británico Stuart Price, habitual colaborador de The Killers y artífice de la factura final y parte de la composición de álbumes como Confessions on a Dance Floor (2005) de Madonna y Aphrodite (2010) de Kylie Minogue.

Se acababa de anunciar que la próxima semana se lanzará otro nuevo sencillo , Break My Heart, el cual contiene un extracto de Need You Tonight de la mítica banda australiana INXS.

You May Also Like