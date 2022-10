Filtradas fotografías y canciones de Lana del Rey después de que le hayan robado su portátil

Sus fans estaban deseando escuchar, como agua de mayo, lo próximo que sacará Lana del Rey, sobre todo teniendo en cuenta que va a colaborar en el próximo disco de Taylor Swift. Sin embargo, la cantante ha pedido a sus seguidores que por favor no escuchen ni vean nada de lo que ya está en Internet. ¿La razón? Es fruto de un robo.

La artista neoyorquina de 37 años ha revelado que ha sido víctima de un ladrón que se llevó su ordenador, junto con su cámara y sus discos duros (con todas las fotografías y maquetas de canciones que en ellos había), teniendo tanto que borrar el progreso que llevaba de un libro en el que está trabajando y desactivarse su cuenta de Instagram.

“Quería comentarles una cosa. Será apenas un minuto. Hace unos meses, aparqué mi coche en Melrose Place y me alejé un momento. Era la única vez que dejaba mi mochila dentro del coche, pero alguien rompió todas las ventanas y se la llevó, y en ella estaban tanto mi portátil como mis tres videocámaras y mis discos duros”, ha explicado la autora de Born to die o Young and Beautiful en un vídeo que se ha grabado ella misma.





Lana del Rey ha agregado que lo peor ha sido eliminar el progreso del encargo que está escribiendo para la editorial Simon Schuster. “He tenido que borrar de forma remota del ordenador mi libro de 200 páginas para Simon Schuster, del que no tenía ninguna copia de seguridad en la nube. No había ninguna forma de acceder. A pesar de eso, sin embargo, esta semana los ladrones han accedido a mi teléfono y han filtrado mis canciones y mis fotos personales”, ha puntualizado.

Lana del Rey se encuentra hoy por hoy trabajando en su noveno álbum de estudio, después del lanzamiento, el año pasado, de Blue Banisters. Por ello, la cantante ha pedido que no se compartan sus temas y que por eso mismo les recompensará en su siguiente disco.

“Solo quiero decir que a pesar de todo lo que me está sucediendo, mantengo mi confianza en el disco que se viene, y que, aunque haya fallado la seguridad a tantos niveles diferentes, de verdad que quiero persistir y hacer el mejor disco que pueda”, ha finalizado.

Hay que recordar que no es la primera vez que Lana del Rey es víctima de un robo. Ya en 2019 reveló que a su familia le habían sustraído algunos objetos de valor.