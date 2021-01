Filipe Mota, la última sensación del skate mundial tiene sólo 14 años y ya piensa en París 2024

“Mira dónde estoy ahora mismo. Tengo que aprovechar la oportunidad” , declaró el chico en una entrevista con The Berrics. El brasileño cuenta ya con patrocinadores de renombre como Nike o Monster que le ayudarán a gozar de la visibilidad necesaria para no bajarse del tren al que ya está subido. Y eso que sus inicios en el mundo del skate no están tan lejos. Empezó a patinar con 6 años, cuando su hermano se compró un patín en un centro comercial y ambos comenzaron a experimentar bajando cuestas. “Lo que hace todo el mundo cuando es joven”, dice el ‘veterano’ de 14 años .

