Filipe Luis admite lo complicado de jugar para Simeone: “No tiene corazón”

Filipe Luis también aseguró que no es fácil jugar para Simeone porque “no tiene corazón” . Según el brasileño, “nunca se dice a sí mismo, ‘oh qué pena, pobre jugador, tengo que hacer esto o lo otro’. No. Todo lo que decida será para ganar”.

Sin embargo, Filipe Luis reconoce que fue uno de esos mensajes el que le llevó a dejar el Chelsea y volver al Atlético. “Simeone me dijo, ‘vuelve, vamos a ganar de nuevo y necesito un lateral como tú’. Lo hice y me dijo, ‘¿ves? sólo juegas bien para mí’. Sacó lo mejor de mí. Conocía cada recoveco de mi cerebro” .

