Filete de ternera o hamburguesa del supermercado: ¿qué es más sano?

Asimismo, contienen menos proteínas, uno de los nutrientes esenciales para el organismo: l as hamburguesas están compuestas por un 16,9% de proteínas frente al 19% presente en la carne de ternera . Además, los hidratos de carbono no aparecen en la carne de vacuno, pero sí en las hamburguesas preparadas y alrededor del 2% en forma de azúcares o almidón.

Por otro lado, los preparados de carne denominados como burger meat pueden contener sulfitos como conservantes , por lo que recomiendan no abusar de su consumo. “Es cierto que no se han encontrado en cantidades preocupantes, pero tienen un efecto suma, se acumulan en el organismo, y pueden terminar provocando dolores de cabeza y náuseas en personas sensibles a ellos”, detalla la organización.

